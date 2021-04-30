Санду обещает прививки от коронавируса всем желающим "в ближайшие месяцы"

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в ближайшие месяцы все желающие получат доступ к вакцине от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По ее словам, в мае Молдова должна получить большую партию вакцины AstraZeneca, превышающую все предыдущие, после чего дефицит вакцины должен закончиться. Она отметила, что ведутся переговоры и с другими компаниями, но конкретных договоренностей еще нет.

"Главное то, что в ближайшие месяцы все желающие смогут привиться препаратом смогут это сделать. Я обращусь в Минздрав, чтобы процесс прививки начался для всех", - сказала Санду, добавив, что сама также планирует вакцинироваться препаратом AstraZeneca.

Как сообщалось ранее, 30 апреля в Молдову должна прибыть вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Первую партию "Спутника V" Молдова получила в качестве гуманитарной помощи в субботу, 24 апреля. Груз сопровождал экс-президент Молдовы, лидер "Партии социалистов" Игорь Додон и два депутата Госдумы РФ.

Именно Додон активно продвигал вопрос российской вакцины для Молдовы, но президент Майя Санду не является противником получения "Спутника" и обращалась с таким письмом к Владимиру Путину.

В Молдове вакцинация началась 2 марта. Свои первые вакцины компании AstraZeneca, Молдова получила с помощью Румынии.

Впоследствии поступила первая партия AstraZeneca через платформу COVAX, а вскоре - первая партия BioNTech/Pfizer, также через COVAX.