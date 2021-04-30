Єврокомісія звинуватила Apple у порушенні антимонопольних норм ЄС

Єврокомісія звинуватила американську компанію Apple в порушенні європейських антимонопольних норм у зв’язку з системою оплати музичного стрімінгу в App Store.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, заявила, що правила Apple змушують розробників додатків, які продають цифровий контент, використовувати її систему оплати, яка стягує комісію в розмірі 30%.

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"Встановлюючи суворі правила в App Store, які ставлять у невигідне становище конкуруючі сервіси музичного стрімінгу, Apple позбавляє користувачів можливості вибору більш дешевого музичного стрімінгу та спотворює конкуренцію", - заявила комісар ЄС з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

Apple знімає комісію з платежів у своєму додатку App Store, одночасно конкуруючи з розробниками через Apple Music.

Цей крок послідував за розслідуванням ЄС, яке показало, що оплата в кінцевому підсумку лягає на плечі споживачів.

Звинувачення загрожує Apple штрафом, обсяг якого може досягати 10% від річного доходу компанії.