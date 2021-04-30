Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольных норм ЕС

Еврокомиссия обвинила американскую компанию Apple в нарушении европейских антимонопольных норм в связи с системой оплаты музыкального стриминга в App Store.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, заявила, что правила Apple заставляют разработчиков приложений, которые продают цифровой контент, использовать ее систему оплаты, которая взимает комиссию в размере 30%.

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"Устанавливая строгие правила в App Store, которые ставят в невыгодное положение конкурирующие сервисы музыкального стриминга, Apple лишает пользователей возможности выбора более дешевого музыкального стриминга и искажает конкуренцию", - заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Вестагер.

Apple снимает комиссию по платежам в своем приложении App Store, одновременно конкурируя с разработчиками из Apple Music.

Этот шаг последовал за расследованием ЕС, которое показало, что оплата в конечном итоге ложится на плечи потребителей.

Обвинение грозит Apple штрафом, объем которого может достигать 10% от годового дохода компании.