В МВС заявили про затримання в Італії чоловіка, що воював проти України на Донбасі

Міністерство внутрішніх справ України заявило про затримання в Італії чоловіка, якого підозрюють в участі у бойових діях на Донбасі на боці підтримуваних Росією незаконних збройних формувань.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МВС, пише "Європейська правда".

Підозрюваний - 50-річний італієць, колишній поліцейський з Кальярі, що на Сардинії. Розслідування почалося ще рік тому і здійснюється підрозділом DIGOS у співпраці з іншими структурами.

З повідомленні італійської поліції, оприлюдненого 29 квітня, не очевидно, чи чоловіка затримали, але зазначено, що йому заборонили виїзд з країни, а в помешканні пройшли обшуки.

Слідство вже встановило, що він тривалий час цікавився подіями на сході України та шукав інформацію для підготовки до участі в бойових діях, у тому числі щодо застосування конкретних видів зброї.

Зазначається, що поліцейські DIGOS, завдяки перевірці банківських рахунків затриманого, виявили численні транзакції, здійснені на території так званої "ДНР", а також знайшли на його комп’ютері матеріали, які підтверджують його присутність на сході України у різні періоди в 2015-2019 роках, і записки, де він пояснює свою мотивацію та пише, що найбільшим можливим вкладом зі свого боку бачить участь у бойових діях.

У другій половині 2020 року стало відомо про його наміри знову їхати на Донбас, зокрема, він намагався отримати візу для в'їзду до Росії, щоб звідти потрапити на окуповані території.

Пресслужба МВС України вказує, що затримання здійснили "за зверненням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і матеріалами МВС".

Зазначається, що чоловік ще у 2015 році потрапив у поле зору правоохоронців, але тоді уникнув покарання, тому що стверджував, що не застосовував зброю.

Нагадаємо, минулого тижня поліція Чехії підтвердила інформацію про затримання п'ятьох осіб, яких підозрюють в тому, що вони воювали на Донбасі на боці проросійських бойовиків. Трьох із них за рішенням суду взяли під арешт.