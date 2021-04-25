Суд у Празі постановив заарештувати трьох підозрюваних в участі у боях проти України на Донбасі

Окружний суд Праги постановив взяти під арешт трьох із п’яти осіб, яких підозрюють в участі у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків так званої "ДНР".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky, про це повідомив прокурор Мартін Біли з празької прокуратури.

За рішенням суду, Іван Кратошвіл, керівник "Асоціації чехословацьких солдатів у резерві за мир", Мілош Ужецький - член цієї організації, а також православний священик Пшемисл Іван Гадрава повинні будуть залишитися під вартою. Адвокати затриманих відмовилися від коментарів.

На фото - Пшемисл Іван Гадрава перед судовим засіданням. Фото: Kateřina Šulová, ČTK

Рішення ще може бути оскаржене і розглянуте міським судом Праги.

За даними слідства, затримані громадяни Чехії або безпосередньо їздили до України для участі у бойових діях, або допомагали з плануванням, організацією і підтримкою таких поїздок.

За максимальними санкціями статей звинувачення їм може загрожувати до 20 років в’язниці: до 20 років за причетність до теракту, до 12 років за фінансування тероризму та максимум 15 років за підтримку тероризму.

Нагадаємо, у середу 21 квітня поліція Чехії підтвердила інформацію про затримання п'ятьох осіб, яких підозрюють в тому, що вони воювали на Донбасі на боці проросійських бойовиків.

За даними порталу iRozhlas, четвертою серед п’яти затриманих є Андреа Крулішова, представниця тієї самої організації. Вона нібито могла бути куратором тренувань для кількох десятків чехів, які хотіли поїхати на Донбас воювати проти України.

Повідомляється, що асоціація також регулярно займалася військовою підготовкою з використанням дозволеної зброї або реплік, та що її членів об’єднує різка критика НАТО.

Затриманий священик служив у церкві в Літомеріце на північному заході країни та відомий проросійською позицією, а крім того, за даними Deník, працював у соціальній сфері та допомагав наркозалежним і ув’язненим.