В МВД заявили о задержании в Италии мужчины, воевавшего против Украины на Донбассе

Министерство внутренних дел Украины заявило о задержании в Италии мужчины, которого подозревают в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, пишет "Европейская правда".

Подозреваемый - 50-летний итальянец, бывший полицейский из Кальяри (Сардиния). Расследование началось еще год назад и ведется подразделением DIGOS в сотрудничестве с другими структурами.

Из сообщения итальянской полиции, обнародованного 29 апреля, не очевидно, задержали ли мужчину, но указано, что ему запретили выезд из страны, а в доме прошли обыски.

Следствие уже установило, что он долгое время интересовался событиями на востоке Украины и искал информацию для подготовки к участию в боевых действиях, в том числе руководства по применению конкретных видов оружия.

Отмечается, что полицейские DIGOS, благодаря проверке банковских счетов задержанного, обнаружили многочисленные транзакции, совершенные на территории так называемой "ДНР", а также нашли на его компьютере материалы, подтверждающие его присутствие на востоке Украины в разные периоды в 2015-2019 годах и записки, где он объясняет свою мотивацию и пишет, что самым возможным вкладом со своей стороны видит участие в боевых действиях.

Во второй половине 2020 года стало известно о его намерениях снова ехать на Донбасс, в частности, он пытался получить визу для въезда в Россию, чтобы оттуда попасть на оккупированные территории.

Пресс-служба МВД Украины указывает, что задержание осуществили "по обращению министра внутренних дел Арсена Авакова и материалам МВД".

Отмечается, что человек еще в 2015 году попал в поле зрения правоохранителей, но тогда избежал наказания, потому что утверждал, что не применял оружие.

На прошлой неделе полиция Чехии подтвердила информацию о задержании пятерых человек, подозреваемых в том, что они воевали на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Трех из них по решению суда взяли под арест.