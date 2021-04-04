Міністр оборони Туреччини звинуватив Грецію у провокативній поведінці

Турецький міністр оборони Хулусі Акар заявив, що Греція своїми провокативними діями посилює напругу в регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Міністр повтори думку своєї країни про те, що острови не можуть мати континентального шельфу, додавши, що греки "продовжують свої провокаційні дії" і "посилюють напругу" в регіоні, незважаючи на "конструктивну, мирну позицію Анкари".

Акар, який виступав перед ЗМІ під час візиту на південний схід Туреччини, заявив, що Греція використовує "мову погроз", щоб досягти певних цілей і порушити міжнародне право. "

Кожного разу ми наголошуємо, що ці кроки безглузді, жодна загроза не впливає на нашу країну", - сказав він.

Нагадаємо, в п’ятницю турецькі патрульні катери переслідували грецькі судна берегової охорони, в той час як кілька човнів, що перевозили мігрантів без документів, намагалися потрапити в Грецію.