Министр обороны Турции обвинил Грецию в провокационном поведении

Турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что Греция своїми провокационными действиями усиливает напряжение в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Министр повторы мнение своей страны о том, что острова не могут иметь континентального шельфа, добавив, что греки "продолжают свои провокационные действия" и "усиливают напряжение" в регионе, несмотря на "конструктивную, мирную позицию Анкары".

Акар, который выступал перед СМИ во время визита на юго-восток Турции, заявил, что Греция использует "язык угроз", чтобы достичь определенных целей и нарушить международное право.

"Каждый раз мы отмечаем, что эти шаги бессмысленны, ни угроза не влияет на нашу страну ", - сказал он.

Напомним, в пятницу турецкие патрульные катера преследовали греческие суда береговой охраны, в то время как несколько лодок, перевозивших мигрантов без документов, пытались попасть в Грецию.