Німецький лікар на Майорці за 80 євро видавав туристам негативні тести на Covid-19

Німецький сімейний лікар на Майорці видавав відпочивальникам сертифікати про негативний результат тесту на Covid-19, без проведення самого тесту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Focus.

Центри тестування на коронавірус на Майорці для відпочивальників зараз переповнені.

Тим, хто має позитивний результат, заборонено вилітати додому – така людина мусить відправитися до карантинного готелю.

Німецький сімейний лікар на острові, очевидно, вирішив скористатися цією проблемою тестування: без тестування він видавав відпочивальникам сертифікат про негативний тест. За один сертифікат він брав плату у розмірі 80 євро.

Такий сертифікат, зокрема, отримав автор журналістського розслідування, який знімав процес прихованою камерою.

Наразі сімейний лікар відмовляється коментувати звинувачення проти нього.

Незважаючи на всі заклики утриматися від поїздок та жорсткі вимоги до відпочивальників на Майорці - комендантська година, гастрообмеження та тестування - тисячі туристів полетіли на Майорку на початку великодніх свят.

Тільки в суботу, 27 березня 2021 року, до столиці острова Пальми прибуло 60 літаків з Німеччини.