Немецкий врач на Майорке за 80 евро выдавал туристам отрицательные тесты на Covid-19

Немецкий семейный врач на Майорке выдавал отдыхающим сертификаты об отрицательном результате теста на Covid-19, без проведения самого теста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Focus.

Центры тестирования на коронавирус на Майорке для отдыхающих сейчас переполнены.

Тем, кто имеет положительный результат, запрещено вылетать домой - такой человек должен отправиться в карантинного отеля.

Немецкий семейный врач на острове, очевидно, решил воспользоваться этой проблемой тестирования без тестирования он выдавал отдыхающим сертификат о отрицательный тест. За один сертификат он брал плату в размере 80 евро.

Такой сертификат, в частности, получил автор журналистского расследования, который снимал процесс скрытой камерой.

Сейчас семейный врач отказывается комментировать обвинения против него.

Несмотря на все призывы воздержаться от поездок и жесткие требования к отдыхающим на Майорке - комендантский час, гастроограничения и тестирование - тысячи туристов полетели на Майорку в начале пасхальных праздников.

Только в субботу, 27 марта 2021, в столицу острова Пальму прибыло 60 самолетов из Германии.