Прем’єр Баварії закликав до короткого, але жорсткого локдауну у Німеччині

Прем’єр Баварії Маркус Зедер, потенційний претендент на посаду канцлера Німеччини, закликав до "короткого, але послідовного" локдауну для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Це крок, який додатково поєднує Зедера, регіонального лідера Баварії на півдні Німеччини, з канцлеркою Ангелою Меркель. Меркель розкритикувала минулого тижня нового керівника своєї партії ХДС, прем'єр-міністра землі Північний Рейн-Вестфалія Арміна Лашета, через його опір вжиттю жорсткіших заходів у своїй землі для боротьби з пандемією.

Зедер, глава регіональної партії Християнсько-соціального союзу і головний конкурент Лашета у боротьбі за кандидатуру канцлера, заявив в інтерв'ю Bild, що Німеччині потрібна загальнонаціональна стратегія пандемії, а не певна політика в кожній з 16 її земель.

Він припустив, що "короткий, але послідовний локдаун" може бути ефективнішим, ніж "половинчастий і нескінченний" підхід, який "насправді не зменшив кількість нових інфекцій".

Він запропонував послідовний план, який включає "аварійне гальмування", коли кількість заражень піднімається вище 100, включаючи обмеження на вихід з дому, обов'язкові тести в школах та вимоги до маски FFP2.