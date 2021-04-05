Парламент избрал Вьосу Османи президенткой Косова

Парламент Косова после выборов в феврале назначил новым президентом страны 38-летнюю женщину, которая училась в США, профессора права и кандидатку от правящей партии "Ветевендосье".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Вьоса Османи заняла должность исполняющего обязанности президента Косова в ноябре прошлого года, когда ее предшественник Хашим Тачи подал в отставку накануне предстоящего судебного разбирательства в Гааге.

Мандат Османи закончился, когда новое правительство премьер-министра Альбина Курти, руководителя "Ветевендосье", получило полномочия после выборов 14 февраля.

В воскресенье 120-местный парламент проголосовал за назначение президента Османи 71 голосом.

Оппозиционные партии и представители гражданского общества раскритиковали ее назначение, заявив, что иметь президента, премьер-министра и спикера парламента от одной партии не приветствуется в стране с неустойчивой демократией.

В своей речи Османи призвала к диалогу, направленному на нормализацию связей с Сербией, но отметила, что Белград должен сначала извиниться и привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, совершенных во время войны 1998-1999 годов, которая в итоге привела к независимости Косова в 2008 году.