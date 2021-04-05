Бундесвер відкрив перший центр вакцинації у Німеччині, він працює цілодобово

У Німеччині з неділі почав цілодобово працювати перший центр вакцинації, яким керують збройні сили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Центр розміщений у містечку Лебах, в невеликій федеральній землі Саар на французькому кордоні. Він працює у три зміни і може проводити до 1000 щеплень на добу.

Для його роботи було задіяно близько 110 військових. У Бундесвері повідомили, що до травня вже призначено понад 14 000 щеплень, в тому числі у нічний час.

Центр щеплень на території казарми є одним із чотирьох у землі Саар. Наразі в Берліні є ще один центр вакцинації Бундесверу, а третій будується в Бонні.

На відкриття центру приїхали міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер і прем'єр-міністр Саару Тобіас Ганс.

Раніше Ганс оголосив про "марафон вакцинації" після того, як кілька днів тому Саар отримав 81 900 додаткових доз вакцини Pfizer/BioNTech з квоти ЄС для прикордонних регіонів.

Інші центри вакцинації на території землі також працюють протягом Великодніх свят, включаючи Великодню неділю.