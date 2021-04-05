Бундесвер открыл первый центр вакцинации в Германии, он работает круглосуточно

В Германии с воскресенья начал круглосуточно работать первый центр вакцинации, которым управляют вооруженные силы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Центр расположен в городке Лебах, в небольшой федеральной земли Саар на французской границе. Он работает в три смены и может проводить до 1000 прививок в сутки.

Для его работы было задействовано около 110 военных. В бундесвере сообщили, что до мая уже назначено более 14 000 прививок, в том числе в ночное время.

Центр прививок на территории казармы является одним из четырех в земле Саар. Сейчас в Берлине есть еще один центр вакцинации Бундесвера, а третий строится в Бонне.

На открытие центра приехали министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и премьер-министр Саара Тобиас Ханс.

Ранее Ханс объявил о "марафоне вакцинации" после того, как несколько дней назад Саар получил 81 900 дополнительных доз вакцины Pfizer / BioNTech по квоте ЕС для приграничных регионов.

Другие центры вакцинации на территории земли также работают в течение Пасхальных праздников, включая Пасхальное воскресенье.