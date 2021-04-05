Зеленський, Меркель і Макрон обговорять ситуацію на Донбасі цього тижня - ZN.UA

Розмова в тристоронньому форматі президентів України і Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона, а також канцлерки Німеччини Ангели Меркель очікується цього тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ZN.UA з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

Основна тема розмови - загострення ситуації на Донбасі і координація позицій сторін у зв'язку з цим.

За словами джерела, ця розмова повинна був відбутися відразу ж після відеоконференції за участю Меркель, Макрона і президента РФ Владіміра Путіна, проте не відбулася через проблеми з узгодженням часу розмови.

Підготовку майбутньої розмови Зеленського з лідерами Німеччини та Франції своєю чергою підтвердило також інше джерело ZN.UA. Однак співрозмовник зазначив, що "поки немає ніякої ясності про дату і час".

За його словами, подібна розмова у двосторонньому або тристоронньому форматі планувалася ще кілька тижнів тому до загострення ситуації на Донбасі.

"Ескалація бойових дій на Сході збільшує шанси того, що він відбудеться цього тижня", - зазначив він.

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