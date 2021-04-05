У Британії першу дозу вакцини отримали 31 млн осіб, дві дози - 5 млн
У Великій Британії 31 301 267 осіб отримали перше щеплення від COVID-19, причому 5 мільйонів вже отримали обидві дози, що є найшвидшим впровадженням вакцини в Європі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"У рамках нашої вражаючої програми вакцинації було зроблено понад 5 мільйонів друге доз, що дає найбільш уразливим до COVID людям, в тому числі половині всіх людей старше 80 років, найкращий можливий захист", - йдеться в заяві міністра охорони здоров'я Метта Хенкока.
Уряд заявив, що Британія продовжує йти шляхом досягнення поставленої урядом мети - запропонувати щеплення всім людям старше 50 років до середини квітня і всім дорослим до кінця липня.
В суботу повідомлялося про 10 випадки смерті від COVID-19 протягом 28 днів після позитивного тесту, що є найнижчим щоденним показником з початку вересня.
Також було 3423 нових випадки інфікування, що трохи вище, ніж 3402, зареєстрованих напередодні, хоча, на відміну від таких країн, як Франція і Німеччина, які борються з третьою хвилею коронавірусу, число інфекцій у Британії неухильно знижується.
Суворі заходи ізоляції в Англії почали послаблюватися 29 березня, і очікується, що прем'єр-міністр Борис Джонсон проінформує країну про подальші подробиці щодо скасування обмежень в понеділок.