В Британии первую дозу вакцины получили 31 млн человек, две дозы - 5 млн

В Великобритании 31 301 267 человек получили первую прививку от COVID-19, причем 5 млн уже получили обе дозы, что является самым быстрым внедрением вакцины в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"В рамках нашей впечатляющей программы вакцинации было сделано более 5 млн вторых доз, что дает наиболее уязвимым к COVID людям, в том числе половине всех людей старше 80 лет, лучшую возможную защиту", - говорится в заявлении министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.

Правительство заявило, что Британия продолжает идти по пути достижения поставленной правительством цели - предложить прививки всем людям старше 50 лет к середине апреля и всем взрослым до конца июля.

В субботу сообщалось о 10 случаях смерти от COVID-19 в течение 28 дней после положительного теста, что является самым низким ежедневным показателем с начала сентября.

Также было 3423 новых случая инфицирования, что несколько выше, чем 3402, зарегистрированных накануне, хотя, в отличие от таких стран, как Франция и Германия, которые борются с третьей волной коронавируса, число случаев инфекции в Великобритании неуклонно снижается.

Строгие меры изоляции в Англии начали ослабляться 29 марта, и ожидается, что премьер-министр Борис Джонсон проинформирует страну о дальнейших подробностях об отмене ограничений в понедельник.