У Молдові журналістів включили в другий етап вакцинації від коронавірусу

МОЗ Молдови включило журналістів до другого етапу вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомила т.в.о. голови МОЗ Тетяна Затик, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"З огляду на, що представники ЗМІ працюють в колективах, але їм необов'язково контактувати з людьми, які хворіють або мають підозри на коронавірус, їх вакцинація пройде на другому етапі", - повідомила Затик.

Вона також додала, що для всіх ЗМІ вакцинація пройде незалежно від їх типу і організаційної структури.

В кінці березня неурядові організації та ЗМІ закликали міністерство охорони здоров'я на другому етапі вакцинації щепити від коронавірусу журналістів, чия діяльність пов'язана з ризиком заразитися.Звернення до МОЗ підписали NM, Центр незалежної журналістики, Асоціація незалежної преси, Центр журналістських розслідувань, портали Agora, Jurnal TV, TV8 і інші.

Раніше МОЗ повідомляв, що включить журналістів до другого етапу, якщо буде достатня кількість доз вакцини, а якщо ні, то журналістів будуть вакцинувати на третьому етапі.

У Молдові вакцинація розпочалася 2 березня. За планом влади, вакцинацію проведуть в три етапи. За перші два місяці вакцинації планують прищепити 70 тис. медпрацівників і соцпрацівників. На другому етапі, протягом наступних чотирьох місяців, щеплення робитимуть людям старше 60 років, людям з хронічними захворюваннями, педагогам, працівникам правоохоронних органів, військовим і працівникам в'язниць. Це, за підрахунками МОЗ, близько 733 тис. осіб.

На третьому етапі будуть вакцинувати все інше населення. Він триватиме до тих пір, поки в країні не сформується колективний імунітет.

Другий етап вакцинації - людей старше 60 років і людей від 18 років до 60 років з хронічними захворюваннями почався 1 квітня.