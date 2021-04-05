В Молдове журналистов включили во второй этап вакцинации от коронавируса
МЗ Молдовы включило журналистов ко второму этапу вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщила и.о. главы Минздрава Татьяна Затык, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.
"Учитывая, что представители СМИ работают в коллективах, но им не обязательно контактировать с людьми, которые болеют или имеют подозрения на коронавирус, их вакцинация пройдет на втором этапе", - сообщила Затык.
Она также добавила, что для всех СМИ вакцинация пройдет независимо от их типа и организационной структуры.
В конце марта неправительственные организации и СМИ призвали министерство здравоохранения на втором этапе вакцинации прививать от коронавируса журналистов, чья деятельность связана с риском заразиться. Обращения в Минздрав подписали NM, Центр независимой журналистики, Ассоциация независимой прессы, Центр журналистских расследований, порталы Agora, Jurnal TV, TV8 и другие.
Ранее Минздрав сообщал, что включит журналистов ко второму этапу, если будет достаточное количество доз вакцины, а если нет, то журналистов будут вакцинировать на третьем этапе.
В Молдове вакцинация началась 2 марта. По плану властей, вакцинацию проведут в три этапа. За первые два месяца вакцинации планируют привить 70 тыс. Медработников и соцработников. На втором этапе, в течение следующих четырех месяцев, прививки будут делать людям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями, педагогам, работникам правоохранительных органов, военным и работникам тюрем. Это, по подсчетам Минздрава, около 733 тыс. человек.
На третьем этапе будут вакцинировать все остальное население. Он продлится до тех пор, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет.
Второй этап вакцинации - людей старше 60 лет и людей от 18 лет до 60 лет с хроническими заболеваниями начался 1 апреля.