У Німеччині до початку травня планують вакцинувати 20% населення

До початку травня в Німеччині буде вакциновано проти коронавірусу 20% населення.

Про це заявив в понеділок міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Виступаючи в центрі вакцинації в Берліні, Шпан сказав, що Німеччині знадобилося три місяці, щоб зробити щеплення першим 10% людей.

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"З наступними 10% ми впораємося за місяць з урахуванням очікуваних поставок вакцин", - сказав він.

Крім того, Шпан попередив ризики зараження коронавірусу, які зберігаються. "Вакцинація не запобігає третій хвилі, третя хвиля зростає", - сказав він.

Шпан також називав ситуацію у відділеннях інтенсивної терапії і в клініках тривожною в зв'язку зі збільшенням заповнюваності.

Німеччина відстає за темпами вакцинації від Великої Британії, Ізраїлю та США.

У Британії першу дозу вакцини отримали 31 млн осіб, дві дози - 5 млн.

Як повідомлялося, Шпан також виступає за пом'якшення обмежень для повністю вакцинованих від коронавірусу осіб.