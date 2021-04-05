В Германии в начале мая планируют вакцинировать 20% населения
К началу мая в Германии будет вакцинировано против коронавируса 20% населения.
Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения страны Йенс Шпан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.
Выступая в центре вакцинации в Берлине, Шпан сказал, что Германии понадобилось три месяца, чтобы сделать прививку первым 10% людей.
"С последующими 10% мы справимся за месяц с учетом ожидаемых поставок вакцин", - сказал он.
Кроме того, Шпан предупредил риски заражения коронавируса, которые сохраняются. "Вакцинация не предотвращает третьей волне, третья волна растет", - сказал он.
Шпан также называл ситуацию в отделениях интенсивной терапии и в клиниках тревожной в связи с увеличением заполняемости.
Германия отстает по темпам вакцинации от Великобритании, Израиля и США.
В Британии первую дозу вакцины получили 31 млн человек, две дозы - 5 млн.
Как сообщалось, Шпан также выступает за смягчение ограничений для полностью вакцинированных от коронавируса человек.