В Германии в начале мая планируют вакцинировать 20% населения

К началу мая в Германии будет вакцинировано против коронавируса 20% населения.

Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения страны Йенс Шпан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Выступая в центре вакцинации в Берлине, Шпан сказал, что Германии понадобилось три месяца, чтобы сделать прививку первым 10% людей.

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"С последующими 10% мы справимся за месяц с учетом ожидаемых поставок вакцин", - сказал он.

Кроме того, Шпан предупредил риски заражения коронавируса, которые сохраняются. "Вакцинация не предотвращает третьей волне, третья волна растет", - сказал он.

Шпан также называл ситуацию в отделениях интенсивной терапии и в клиниках тревожной в связи с увеличением заполняемости.

Германия отстает по темпам вакцинации от Великобритании, Израиля и США.

В Британии первую дозу вакцины получили 31 млн человек, две дозы - 5 млн.

Как сообщалось, Шпан также выступает за смягчение ограничений для полностью вакцинированных от коронавируса человек.