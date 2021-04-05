У Франції заарештували матір і чотирьох доньок за підозрою у підготовці нападу на церкву

Співробітники головного управління внутрішньої безпеки Франції (DGSI) заарештували п'ятьох жінок з однієї сім'ї за підозрою в плануванні нападу на церкву.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ACTU.fr.

Арешти відбулися в ніч з суботи на неділю в місті Безьє. В операції також брав участь підрозділ спецназу поліції з Монпельє.

Були заарештовані п'ять жінок - мати та четверо її дочок, в тому числі одна неповнолітня.

За неофіційною інформацією, жінок підозрюють у плануванні нападу на церкву в Монпельє. Раніше вони не були відомі поліції, але характеризуються як радикально налаштовані.

За повідомленнями, місцева поліція передала інформацію в DGSI про те, що старша дочка хвалилася в місті переглядом відеозаписів нападів і вбивств, які скоювали терористи "Ісламської держави".

Під час арешту були вилучені автомат Калашникова, шабля та деталі, з яких можна зібрати фугас.