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Во Франции арестовали мать и четырех дочерей по подозрению в подготовке нападения на церковь

Понедельник, 5 апреля 2021, 14:47

Сотрудники главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI) арестовали пять женщин из одной семьи по подозрению в планировании нападения на церковь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ACTU.fr.

Аресты произошли в ночь с субботы на воскресенье в городе Безье. В операции также участвовал подразделение спецназа полиции с Монпелье.

Были арестованы пять женщин - мать и четыре ее дочери, в том числе одна несовершеннолетняя.

По неофициальной информации, женщин подозревают в планировании нападения на церковь в Монпелье. Ранее они не были известны полиции, но характеризуются как радикально настроены.

По сообщениям, местная полиция передала информацию в DGSI о том, что старшая дочь хвасталась в городе просмотром видеозаписей нападений и убийств, которые совершали террористы "Исламского государства".

Во время ареста были изъяты автомат Калашникова, сабля и детали, из которых можно собрать фугас.

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Франция терроризм
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