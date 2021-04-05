Во Франции арестовали мать и четырех дочерей по подозрению в подготовке нападения на церковь
Сотрудники главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI) арестовали пять женщин из одной семьи по подозрению в планировании нападения на церковь.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ACTU.fr.
Аресты произошли в ночь с субботы на воскресенье в городе Безье. В операции также участвовал подразделение спецназа полиции с Монпелье.
Были арестованы пять женщин - мать и четыре ее дочери, в том числе одна несовершеннолетняя.
По неофициальной информации, женщин подозревают в планировании нападения на церковь в Монпелье. Ранее они не были известны полиции, но характеризуются как радикально настроены.
По сообщениям, местная полиция передала информацию в DGSI о том, что старшая дочь хвасталась в городе просмотром видеозаписей нападений и убийств, которые совершали террористы "Исламского государства".
Во время ареста были изъяты автомат Калашникова, сабля и детали, из которых можно собрать фугас.