Вакцини від коронавірусу почнуть виробляти у Франції

Декілька французьких компаній долучаться до виготовлення вакцин від коронавірусу, у тому числі трьох схвалених регулятором ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

У середу має бути готова перша партія вакцини Pfizer-BioNTech, яку у Франції упаковуватиме на своїх потужностях компанія Delpharm. Компанію обрали на цю роль ще у листопаді 2020 року.

Компанія Recipharm буде задіяна у виробництві вакцини Moderna, перші партії з її потужностей очікуються в кінці місяця, розповів єврокомісар Тьєррі Бретон.

Крім того, до виробництва одного з компонентів вакцини Moderna буде залучена компанія CordenPharma.

На потужностях компанії Fareva у двох місцях упаковуватимуть вакцину CureVac, яка ще не має затвердження регулятора ЄС, а на потужностях компанії Sanofi з літа почнуть розподіляти у флакони вакцину Janssen (Johnson & Johnson).

Загалом, за словами Тьєррі Бретона, за участі французьких компаній до кінця року буде виготовлено близько 250 млрд доз вакцини від коронавірусу різних виробників, а загалом у Європі - 2-3 мільярди.

Початок виробництва дещо пізніший, порівняно з датами, анонсованими взимку президентом Еммануелем Макроном - за його словами, перші партії мали почати виготовляти у лютому-березні.