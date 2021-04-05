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Вакцини від коронавірусу почнуть виробляти у Франції

Понеділок, 5 квітня 2021, 15:22

Декілька французьких компаній долучаться до виготовлення вакцин від коронавірусу, у тому числі трьох схвалених регулятором ЄС. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

У середу має бути готова перша партія вакцини Pfizer-BioNTech, яку у Франції упаковуватиме на своїх потужностях компанія Delpharm. Компанію обрали на цю роль ще у листопаді 2020 року. 

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Компанія Recipharm буде задіяна у виробництві вакцини Moderna, перші партії з її потужностей очікуються в кінці місяця, розповів єврокомісар Тьєррі Бретон. 

Крім того, до виробництва одного з компонентів вакцини Moderna буде залучена компанія CordenPharma.

На потужностях компанії Fareva  у двох місцях упаковуватимуть вакцину CureVac, яка ще не має затвердження регулятора ЄС, а на потужностях компанії Sanofi з літа почнуть розподіляти у флакони вакцину Janssen (Johnson & Johnson).

Загалом, за словами Тьєррі Бретона, за участі французьких компаній до кінця року буде виготовлено близько 250 млрд доз вакцини від коронавірусу різних виробників, а загалом у Європі - 2-3 мільярди. 

Початок виробництва дещо пізніший, порівняно з датами, анонсованими взимку президентом Еммануелем Макроном - за його словами, перші партії мали почати виготовляти у лютому-березні. 

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Франція Вакцини
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