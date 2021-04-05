Вакцины от коронавируса начнут производить во Франции
Несколько французских компаний присоединятся к изготовлению вакцин от коронавируса, в том числе трех одобренных регулятором ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
В среду должна быть готова первая партия вакцины Pfizer-BioNTech, которую во Франции будет расфасовывать на своих мощностях компания Delpharm. Компанию выбрали на эту роль еще в ноябре 2020 года.
Компания Recipharm будет задействована в производстве вакцины Moderna, первые партии с ее мощностей ожидаются в конце месяца, рассказал еврокомиссар Тьерри Бретон.
Кроме того, к производству одного из компонентов вакцины Moderna будет привлечена компания CordenPharma.
На мощностях компании Fareva в двух местах будут упаковывать вакцину CureVac, которая еще не имеет утверждения регулятора ЕС, а на мощностях компании Sanofi с лета начнут распределять по флаконам вакцину Janssen (Johnson & Johnson).
В целом, по словам Тьерри Бретона, с участием французских компаний к концу года будет произведено около 250 млрд доз вакцины от коронавируса различных производителей, а всего в Европе - 2-3 миллиарда.
Начало производства - более позднее по сравнению с датами, анонсированными зимой президентом Эммануэлем Макроном, по его словам, первые партии должны были начать изготавливать в феврале-марте.