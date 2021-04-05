Вакцины от коронавируса начнут производить во Франции

Несколько французских компаний присоединятся к изготовлению вакцин от коронавируса, в том числе трех одобренных регулятором ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

В среду должна быть готова первая партия вакцины Pfizer-BioNTech, которую во Франции будет расфасовывать на своих мощностях компания Delpharm. Компанию выбрали на эту роль еще в ноябре 2020 года.

Компания Recipharm будет задействована в производстве вакцины Moderna, первые партии с ее мощностей ожидаются в конце месяца, рассказал еврокомиссар Тьерри Бретон.

Кроме того, к производству одного из компонентов вакцины Moderna будет привлечена компания CordenPharma.

На мощностях компании Fareva в двух местах будут упаковывать вакцину CureVac, которая еще не имеет утверждения регулятора ЕС, а на мощностях компании Sanofi с лета начнут распределять по флаконам вакцину Janssen (Johnson & Johnson).

В целом, по словам Тьерри Бретона, с участием французских компаний к концу года будет произведено около 250 млрд доз вакцины от коронавируса различных производителей, а всего в Европе - 2-3 миллиарда.

Начало производства - более позднее по сравнению с датами, анонсированными зимой президентом Эммануэлем Макроном, по его словам, первые партии должны были начать изготавливать в феврале-марте.