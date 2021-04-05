Виверження вулкана в Ісландії: на місці відкрилися дві нові тріщини

На схилах вулкана Фаградальсф’ялл поблизу Рейк’явіка, виверження якого почалося 19 березня, відкрилися дві нові тріщини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ісландський мовник RUV.

Перша нова тріщина довжиною близько 200 метрів відкрилася орієнтовно опівдні 5 квітня.

The new #Geldingadalirgos fissure is aboit 200m long and lava is now flowing into Merardalir...where @EarthSciCam has a seismic station! https://t.co/3M9DTGcT4b — Dr. Thorbjorg Agustsdottir (@fencingtobba) April 5, 2021

За деякий час Ісландська метеорологічна служба повідомила про ще одну, меншу тріщину, довжиною в кілька десятків метрів.

Ніхто з туристів, які на той час спостерігали за виверженням, не постраждав.

Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar aðstoðar nú lögregluna á Suðurnesjum við rýmingu við gosstöðvarnar í Geldingadölum. Meðfylgjandi myndir voru teknar af nýju sprungunni þegar flogið var yfir svæðið. Опубліковано Landhelgisgæsla Íslands/Icelandic Coast Guard Понеділок, 5 квітня 2021 р.

Рятувальники перекрили доступ до цієї зони, науковці досліджують її з повітря.

Виверження не становить загрози для населених пунктів.

Нагадаємо, Фаградальсф’ялл, що на півострові Рейк’янес, приблизно за 30 кілометрів на південний захід від столиці, прокинувся в середині березня 2021 року. Це перше його виверження за близько 800 років.

Науковці кажуть, що він може вивергати лаву роками. Вулкан відвідали вже понад 10 тисяч туристів.

Щоб впоратися з накопиченням відвідувачів, влада Ісландії влаштувала 3,5-кілометрову пішохідну доріжку до місця виверження та патрулює територію.