Виверження вулкана в Ісландії: на місці відкрилися дві нові тріщини

На схилах вулкана Фаградальсф’ялл поблизу Рейк’явіка, виверження якого почалося 19 березня, відкрилися дві нові тріщини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ісландський мовник RUV.

Перша нова тріщина довжиною близько 200 метрів відкрилася орієнтовно опівдні 5 квітня.

The new #Geldingadalirgos fissure is aboit 200m long and lava is now flowing into Merardalir...where @EarthSciCam has a seismic station! https://t.co/3M9DTGcT4b