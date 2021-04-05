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Извержение вулкана в Исландии: на месте открылись две новые трещины

Понедельник, 5 апреля 2021, 17:48

На склонах вулкана Фаградальсфьялл вблизи Рейкьявика, извержение которого началось 19 марта, открылись две новые трещины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает исландский вещатель RUV.

Первая новая трещина длиной около 200 метров открылась ориентировочно в полдень 5 апреля.

Через некоторое время Исландская метеорологическая служба сообщила еще об одной, меньшей трещине длиной в несколько десятков метров.

Никто из туристов, которые в то время наблюдали за извержением, не пострадал. 

Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar aðstoðar nú lögregluna á Suðurnesjum við rýmingu við gosstöðvarnar í Geldingadölum. Meðfylgjandi myndir voru teknar af nýju sprungunni þegar flogið var yfir svæðið.

Опубліковано Landhelgisgæsla Íslands/Icelandic Coast Guard Понеділок, 5 квітня 2021 р.

Спасатели перекрыли доступ в эту зону, ученые исследуют ее с воздуха.

Извержение не представляет угрозы для населенных пунктов.

Напомним, Фаградальсфьялл, что на полуострове Рейкьянес, примерно в 30 километрах к юго-западу от столицы, проснулся в середине марта 2021 года. Это первое его извержение за около 800 лет.

Ученые говорят, что он может извергать лаву годами. Вулкан посетили уже более 10 000 туристов

Чтобы справиться со скоплением посетителей, власти Исландии обустроили 3,5-километровую пешеходную дорожку к месту извержения и патрулируют территорию.

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