Извержение вулкана в Исландии: на месте открылись две новые трещины

На склонах вулкана Фаградальсфьялл вблизи Рейкьявика, извержение которого началось 19 марта, открылись две новые трещины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает исландский вещатель RUV.

Первая новая трещина длиной около 200 метров открылась ориентировочно в полдень 5 апреля.

The new #Geldingadalirgos fissure is aboit 200m long and lava is now flowing into Merardalir...where @EarthSciCam has a seismic station! https://t.co/3M9DTGcT4b — Dr. Thorbjorg Agustsdottir (@fencingtobba) April 5, 2021

Через некоторое время Исландская метеорологическая служба сообщила еще об одной, меньшей трещине длиной в несколько десятков метров.

Никто из туристов, которые в то время наблюдали за извержением, не пострадал.

Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar aðstoðar nú lögregluna á Suðurnesjum við rýmingu við gosstöðvarnar í Geldingadölum. Meðfylgjandi myndir voru teknar af nýju sprungunni þegar flogið var yfir svæðið. Опубліковано Landhelgisgæsla Íslands/Icelandic Coast Guard Понеділок, 5 квітня 2021 р.

Спасатели перекрыли доступ в эту зону, ученые исследуют ее с воздуха.

Извержение не представляет угрозы для населенных пунктов.

Напомним, Фаградальсфьялл, что на полуострове Рейкьянес, примерно в 30 километрах к юго-западу от столицы, проснулся в середине марта 2021 года. Это первое его извержение за около 800 лет.

Ученые говорят, что он может извергать лаву годами. Вулкан посетили уже более 10 000 туристов.

Чтобы справиться со скоплением посетителей, власти Исландии обустроили 3,5-километровую пешеходную дорожку к месту извержения и патрулируют территорию.