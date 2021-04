Извержение вулкана в Исландии: на месте открылись две новые трещины

На склонах вулкана Фаградальсфьялл вблизи Рейкьявика, извержение которого началось 19 марта, открылись две новые трещины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает исландский вещатель RUV.

Первая новая трещина длиной около 200 метров открылась ориентировочно в полдень 5 апреля.

The new #Geldingadalirgos fissure is aboit 200m long and lava is now flowing into Merardalir...where @EarthSciCam has a seismic station! https://t.co/3M9DTGcT4b