Фінляндія наближається до позначки у 1 млн вакцинованих

Цього тижня Фінляндія з населенням 5,5 млн жителів перейде межу в один мільйон вакцинованих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За останніми даними, першу дозу вакцини в країні вже отримали 974 тисячі осіб.

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Згідно з відомством охорони здоров'я і соціального розвитку THL, в Фінляндії в цілому будуть вакциновані близько чотирьох з половиною мільйонів осіб.

Очікується, що в наступні три тижні в країну буде доставлятися близько 200 тисяч доз вакцини щотижня.

За прогнозом єврокомісара Тьєрі Бретона, населення ЄС може досягти колективного імунітету проти коронавірусу до середини липня.

Тим часом, у Німеччині до початку травня планують вакцинувати 20% населення.