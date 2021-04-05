Фінляндія наближається до позначки у 1 млн вакцинованих
Понеділок, 5 квітня 2021, 18:19
Цього тижня Фінляндія з населенням 5,5 млн жителів перейде межу в один мільйон вакцинованих.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
За останніми даними, першу дозу вакцини в країні вже отримали 974 тисячі осіб.
Згідно з відомством охорони здоров'я і соціального розвитку THL, в Фінляндії в цілому будуть вакциновані близько чотирьох з половиною мільйонів осіб.
Очікується, що в наступні три тижні в країну буде доставлятися близько 200 тисяч доз вакцини щотижня.
За прогнозом єврокомісара Тьєрі Бретона, населення ЄС може досягти колективного імунітету проти коронавірусу до середини липня.
Тим часом, у Німеччині до початку травня планують вакцинувати 20% населення.
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