У кіно з негативним тестом: одна із земель Німеччини послабить більшість обмежень

Німецька земля Саар з вівторка, 6 квітня, скасує низку карантинних обмежень, попри критику федеральної канцлерки Ангели Меркель.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

З вівторка зможуть відновити роботу відкриті майданчики ресторанів, а також кінотеатри, театри, концертні зали, спортзали й тенісні корти. Проте до гостей закладів висувається вимога надати негативний результат швидкого тесту, зробленого не більше доби тому.

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За наявності негативного тесту дозволять зустрічі надворі компаніями до 10 осіб, у тому числі у пивних садах та для гри у командні види спорту.

На терасах ресторанів і барів буде дозволено зустрічатися компаніями до 5 осіб з двох домогосподарств за попереднім замовленням. Тест для цього не вимагатимуть. Якщо ж компанія більша, гості повинні подбати про негативні тести.

"Через рік з початку пандемії ми маємо подумати про щось більше, ніж тільки закривати і забороняти. За нашою моделлю, жоден випадок зараження не має бути непоміченим - чим більше ми будемо робити тести, тим більше будемо виявляти хворих", - зазначає прем’єр землі Тобіас Ганс, представник "Християнських демократів".

Критики підходу вказують на те, що центри тестування працюють не 24/7, тому піти на концерт чи у пивний сад у неділю чи понеділок буде фактично неможливо.

Також не зовсім зрозуміло, як Саар планує діяти, якщо кількість заражень почне зростати. Прем’єр у своєму інтерв’ю натякнув, що повторно закривати бізнес не планують, навіть якщо приріст захворюваності досягне визначеної "червоної лінії" - тому що доступ до закладів зможуть отримувати лише люди з негативним тестом.

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На початку виходу з жорсткого карантину Ангела Меркель та прем’єри федеральних земель домовились повертати скасовані обмеження, щойно показник захворюваності перевищить 100 випадків на 100 000 населення.

Канцлерка після цього критикувала місцеву владу, яка ухиляється від виконання цієї домовленості, та наголошувала, що якщо землі не будуть вживати заходів - федеральному уряду доведеться взяти контроль над ситуацією.

Прем’єр Баварії Маркус Зьодер, потенційний претендент на посаду канцлера Німеччини, закликав до "короткого, але послідовного" локдауну для боротьби з коронавірусом.