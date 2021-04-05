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Финляндия приближается к отметке в 1 млн вакцинированных

Понедельник, 5 апреля 2021, 18:19

На этой неделе Финляндия с населением 5,5 млн жителей перейдет рубеж в один миллион вакцинированных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По последним данным, первую дозу вакцины в стране уже получили 974 000 человек.

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Согласно ведомству здравоохранения и социального развития THL, в Финляндии в целом будут вакцинированы около четырех с половиной миллионов человек.

Ожидается, что в следующие три недели в страну будет доставляться около 200 000 доз вакцины еженедельно.

По прогнозу еврокомиссара Тьерри Бретона, население ЕС может достичь коллективного иммунитета против коронавируса до середины июля.

Между тем, в Германии до начала мая планируют вакцинировать 20% населения.

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Финляндия Коронавирус Вакцины
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