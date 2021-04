Великобритания обеспокоена военной активностью РФ у границ Украины

Премьер Британии Борис Джонсон заявил об озабоченности наращиванием российского военного присутствия у украинской границы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter по результатам разговора с президентом Владимиром Зеленским.

"Я разговаривал с президентом Зеленским сегодня вечером о нашей обеспокоенности дестабилизирующей российской военной деятельностью на границе Украины. Я повторил о непоколебимой поддержке Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Джонсон.

I spoke to President Zelenskyy @ZelenskyyUa this evening regarding our concerns about destabilising Russian military activity on Ukraine’s border.



I reiterated the UK’s unwavering support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.