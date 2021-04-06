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Великобритания обеспокоена военной активностью РФ у границ Украины

Вторник, 6 апреля 2021, 07:51

Премьер Британии Борис Джонсон заявил об озабоченности наращиванием российского военного присутствия у украинской границы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter по результатам разговора с президентом Владимиром Зеленским.

"Я разговаривал с президентом Зеленским сегодня вечером о нашей обеспокоенности дестабилизирующей российской военной деятельностью на границе Украины. Я повторил о непоколебимой поддержке Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Джонсон.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Зеленский в ходе разговора с Джонсоном проинформировал его об обострении ситуации на Донбассе, наращивание российского военного контингента у российско-украинской границы и попытки России сорвать реализацию Минских договоренностей.

"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам - членам НАТО и всей Европе", - подчеркнул Владимир Зеленский и призвал Великобританию вместе с другими государствами Альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на РФ.

Президент поблагодарил собеседника за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы чувствуем, что Украина - не одна. Нас поддерживают страны "Большой семерки", - сказал Зеленский.

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