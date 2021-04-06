Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

США розмістять два військові кораблі у Чорному морі до 4 травня

Чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер у віці 99 років

Росія пригрозила Україні "наслідками для державності" у разі вступу в НАТО

Прем'єрку Норвегії оштрафували на майже 2000 євро за порушення коронаправил






У Нідерландах затримали підозрюваного у крадіжці цінних картин Ван Гога та Галса

Вівторок, 6 квітня 2021, 14:55

Поліція Нідерландів затримала 58-річного чоловіка за підозрою у причетності до викрадення двох надзвичайно цінних картин в минулому році.

Про затримання поліція повідомила 6 квітня, пише "Європейська правда".

Торік у нідерландському місті Ларен з музею "Зінгер", який був закритий через карантин, викрали картину "Весняний сад" художника Вінсента Ван Гога. Грабіжники проникли в музей близько 3:15 ночі, зламавши вхідні двері.

За кілька місяців у серпні з музею міста Леердам викрали картину іншого видатного нідерландського живописця Франса Галса. Викрадена робота "Два хлопчики сміються" 1626–1627 років оцінюється у 15 млн євро. 

У вівторок поліція повідомила, що протягом місяців під керівництвом прокуратури проводилось інтенсивне розслідування, і в результаті це призвело до арешту 58-річного чоловіка з міста Барн, якого підозрюють у крадіжці картин.

Обидві картини ще не знайдені. Поліція оголосила, що пошуки триватимуть безперервно.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди інциденти
powered by lun.ua