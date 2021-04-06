У Нідерландах затримали підозрюваного у крадіжці цінних картин Ван Гога та Галса

Поліція Нідерландів затримала 58-річного чоловіка за підозрою у причетності до викрадення двох надзвичайно цінних картин в минулому році.

Про затримання поліція повідомила 6 квітня, пише "Європейська правда".

Торік у нідерландському місті Ларен з музею "Зінгер", який був закритий через карантин, викрали картину "Весняний сад" художника Вінсента Ван Гога. Грабіжники проникли в музей близько 3:15 ночі, зламавши вхідні двері.

За кілька місяців у серпні з музею міста Леердам викрали картину іншого видатного нідерландського живописця Франса Галса. Викрадена робота "Два хлопчики сміються" 1626–1627 років оцінюється у 15 млн євро.

У вівторок поліція повідомила, що протягом місяців під керівництвом прокуратури проводилось інтенсивне розслідування, і в результаті це призвело до арешту 58-річного чоловіка з міста Барн, якого підозрюють у крадіжці картин.

Обидві картини ще не знайдені. Поліція оголосила, що пошуки триватимуть безперервно.