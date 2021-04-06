В Нидерландах задержали подозреваемого в краже ценных картин Ван Гога и Галса

Полиция Нидерландов задержала 58-летнего мужчину по подозрению в причастности к похищению двух ценнейших картин в прошлом году.

О задержании полиция сообщила 6 апреля, пишет "Европейская правда".

В прошлом году в нидерландском городе Ларен из музея "Зингер", который был закрыт из-за карантина, похитили картину "Весенний сад" художника Винсента Ван Гога. Грабители проникли в музей около 3:15 ночи, взломав входную дверь.

За несколько месяцев в августе из музея города Леердам похитили картину другого выдающегося нидерландского живописца Франса Галса. Похищенная работа "Два мальчика смеются" 1626-1627 годов оценивается в 15 млн евро.

Во вторник полиция сообщила, что в течение месяцев под руководством прокуратуры проводилось интенсивное расследование, и в результате это привело к аресту 58-летнего мужчины из города Барн, которого подозревают в краже картин.

Обе картины еще не найдены. Полиция объявила, что поиски будут продолжаться непрерывно.