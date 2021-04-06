Прем'єр Греції відкинув заклик опозиції про купівлю російської вакцини

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відкинув заклик лідера опозиції Алексіса Ципраса щодо закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Лідер головної опозиційної партії "СИРІЗА" Ципрас закликав Міцотакіса наслідувати приклад інших країн-членів ЄС і замовити російську вакцину.

Грецький прем'єр негативно відреагував на пропозицію, виступивши проти будь-яких переговорів про купівлю поза межами ЄС. Він також додав, що у Росії немає доступних партій вакцини.

"Навіть якби ми хотіли вакцин з Росії і ризикнули обійти європейський процес, їх недостатньо", - сказав Міцотакіс.

Ципрас відповів, що інші країни, такі як Німеччина та Австрія, вже ведуть переговори з Москвою щодо попереднього замовлення вакцини в очікуванні її затвердження Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Міцотакіс у свою чергу звинуватив Ципраса в спробі викликати урядову кризу, подібну до кризи в Словаччині, що призвела до відставки прем'єр-міністра Ігоря Матовича.

"Спутник V" перебуває на стадії розгляду в EMA, але офіційного запиту на отримання дозволу на ринок до цього часу не надходило. Для того, щоб Єврокомісія розпочала переговори про замовлення вакцини, потрібен запит принаймні від чотирьох держав-членів.

Наразі жодна держава-член не зверталася з таким проханням, але натомість деякі лідери ЄС воліли вести переговори безпосередньо з Москвою.

Нагадаємо, Греція продовжує обмеження на внутрішні рейси до 12 квітня, а на міжнародні - до 19 квітня, оскільки кількість нових інфекцій COVID-19 продовжує зростати.