Премьер Греции отверг призыв оппозиции о покупке российской вакцины

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отверг призыв лидера оппозиции Алексиса Ципраса о закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Лидер главной оппозиционной партии "СИРИЗА" Ципрас призвал Мицотакиса последовать примеру других стран-членов ЕС и заказать российскую вакцину.

Греческий премьер негативно отреагировал на предложение, выступив против любых переговоров о покупке за пределами ЕС. Он также добавил, что у России нет доступных партий вакцины.

"Даже если бы мы хотели вакцин из России и рискнули обойти европейский процесс, их недостаточно", - сказал Мицотакис.

Ципрас ответил, что другие страны, такие как Германия и Австрия, уже ведут переговоры с Москвой о предварительном заказе вакцины в ожидании ее утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Мицотакис в свою очередь обвинил Ципраса в попытке вызвать правительственный кризис, подобный кризису в Словакии, который привел к отставке премьер-министра Игоря Матовича.

"Спутник V" находится на стадии рассмотрения в EMA, но официального запроса на получение разрешения на рынок до сих пор не поступало. Для того, чтобы Еврокомиссия начала переговоры о заказе вакцины, нужен запрос по крайней мере от четырех государств-членов.

Сейчас ни одно государство-член не обращалась с такой просьбой, но некоторые лидеры ЕС предпочли вести переговоры непосредственно с Москвой.

Напомним, Греция продлевает ограничения на внутренние рейсы до 12 апреля, а на международные - до 19 апреля, поскольку количество новых инфекций COVID-19 продолжает расти.