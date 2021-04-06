Президент Литви розповів, як готував свою промову в Раді українською

Президент Литви Гітанас Науседа розповів, що підготовка його виступу українською у Верховній Раді під час візиту до Києва виявилась непростим завданням, але він задоволений, що зміг це зробити.

Про це Гітанас Науседа сказав в інтерв’ю "Європейській правді" у Вільнюсі.

"Спершу, коли я це планував, то думав, що це буде нескладно – виголосити промову українською. І тільки потім я усвідомив, що це робота непроста", - розповів він.

Президент зазначив, що хотів таким жестом висловити симпатію до України.

"Я справді хотів висловити свої почуття, висловити свою симпатію. І я був впевнений, що зможу це зробити, саме якщо говоритиму українською. Отже, я це зробив, і щасливий від цього. І я сподіваюся, люди зрозуміли, що саме я хотів сказати", - розповів Гітанас Науседа.

Він додав, що розуміє українську приблизно 30-40% тексту, та іноді з цікавості дивиться "Вечірній квартал".

Президент не зовсім впорався з "тестовим" перекладом фрази "Україна і Литва - навіки разом", але під час інтерв’ю з власної ініціативи сказав українською "Крим - це Україна", відповідаючи на запитання про окупований півострів.

Повну версію інтерв'ю читайте тут: Про "Вечірній квартал", членство України в ЄС та Путіна-вбивцю: інтерв’ю президента Литви.

Також доступна до перегляду повна відеоверсія інтерв'ю (англійською).