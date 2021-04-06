З вантажного судна у стані лиха біля Норвегії врятували екіпаж: драматичні кадри

Нідерландське вантажне судно Eemslift Hendrika ризикує забруднити води біля узбережжя Норвегії нафтою та дизельним паливом після того, як втратило хід, а з його борту під час драматичної операції врятували увесь екіпаж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Судно подало сигнал лиха в понеділок, втративши хід у Північному морі. На його борту перебували 12 членів екіпажу.

На кадрах, опублікованих Норвезьким координаційним центром порятунку, видно, як дехто з членів екіпажу стрибнув у море з судна, перш ніж їх врятував гелікоптер.

Решту членів команди підняли на гелікоптер прямо з палуби.

Врятовані члени екіпажу доставлені в безпечне місце, але корабель продовжив дрейфувати до суші. Зараз він перебуває приблизно за 74 км від норвезького узбережжя.

Очікується, що вітер поступово змістить судно на курс, паралельний до берега, що дасть рятувальникам більше часу, аби уникнути ризику забруднення.

У баках Eemslift Hendrika є близько 350 тонн важкої нафти і 50 тонн дизельного палива, повідомили в прибережній адміністрації Норвегії.

На цей момент корабель безконтрольно дрейфує без екіпажу.

Smit Salvage, дочірня компанія голландської морської компанії Boskalis, повідомила агентству, що з нею укладено контракт на спробу врятувати корабель. Вона мобілізує рятувальну команду для відправки до Норвегії у вівторок.