С грузового судна в состоянии бедствия у Норвегии спасли экипаж: драматические кадры

Нидерландское грузовое судно Eemslift Hendrika рискует загрязнить воды у побережья Норвегии нефтью и дизельным топливом после того, как потеряло ход, а с его борта во время драматической операции спасли весь экипаж.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Судно подало сигнал бедствия в понедельник, потеряв ход в Северном море. На его борту находились 12 членов экипажа.

На кадрах, опубликованных Норвежским координационным центром спасения, видно, как некоторые из членов экипажа прыгнули в море с судна, прежде чем их спас вертолет.

Остальных членов команды подняли на вертолет прямо с палубы.

Спасенные члены экипажа доставлены в безопасное место, но корабль продолжил дрейфовать к суши. Сейчас он находится примерно в 74 км от норвежского побережья.

Ожидается, что ветер постепенно сместит судно на курс, параллельный к берегу, что даст спасателям больше времени, чтобы избежать риска загрязнения.

В баках Eemslift Hendrika около 350 тонн тяжелой нефти и 50 тонн дизельного топлива, сообщили в прибрежной администрации Норвегии.

На данный момент корабль бесконтрольно дрейфует без экипажа.

Smit Salvage, дочерняя компания голландской морской компании Boskalis, сообщила агентству, что с ней заключен контракт на попытку спасти корабль. Она мобилизует спасательную команду для отправки в Норвегию во вторник.