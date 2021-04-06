Кулеба: новою ескалацією РФ тестує Вашингтон і шле сигнал Заходу

Росія використовує нову ескалацію біля кордонів України для того, щоб надіслати сигнал Заходу про вседозволеність її дій.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку у інтерв’ю виданню Liberation висловив глава МЗС України Дмитро Кулеба, переклад розмови надала пресслужба міністерства.

Кулеба вважає, що нова ескалація, яку створює РФ, є сигналом для України та Заходу.

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"По-перше, це сигнал для України, намагання нас залякати, зробити більш зговірливими на переговорах. Росіяни використовують цю ескалацію як спосіб зміцнити свої позиції у Нормандському форматі", - заявив Кулеба.

"Крім того, це сигнал країнам Заходу загалом, своєрідна відповідь, зокрема і на санкції проти Москви через справу Олексія Навального. Меседж Кремля: що би ви не робили, ми робимо і будемо робити все, що захочемо", - додав міністр.

На думку глави МЗС, Москва також тестує Вашингтон, і Кулеба "задоволений тим, як Сполучені Штати проходять цей тест".

"Лише протягом минулого тижня провели розмови міністри закордонних справ наших країн, міністри оборони, керівники штабів, радник Президента США з питань національної безпеки і керівник Офісу президента України, а наприкінці тижня провели розмову і президенти України та США. Вперше в історії за такий короткий проміжок часу ми мали такий насичений багаторівневий контакт між Україною із США. Крім того, дуже чіткі сигнали, які публічно пролунали від американців, безперечно, були почуті в Москві", - зазначив Дмитро Кулеба.

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