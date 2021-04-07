Австрія готується до відкриття суспільного життя у травні

Австрія готується знову відкрити багато сфер суспільного життя в травні після послаблення коронавірусних обмежень.

Про це заявив канцлер Себастьян Курц, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Ми розглядаємо скоординований на регіональному рівні підхід як зразок успіху", - сказав канцлер на зустрічі з представниками федерального уряду, провінцій і муніципалітетів.

Він сказав, що культурний сектор, гастрономія, туризм і спорт повинні виграти від довгоочікуваного відкриття.

Курц, який недавно критикував поширення вакцин в ЄС, в даний час задоволений ходом кампанії вакцинації в Австрії.

З 5 мільйонів громадян, які мають право на вакцину і бажаючих її отримати, кожен четвертий був імунізований. У травні розпочнеться вакцинація людей у ​​віці від 50 років.

Водночас карантин в трьох східних федеральних землях - Відні, Бургенланді і Нижній Австрії - був продовжений на один тиждень до 18 квітня через велику кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

"Ми переживаємо очікувану і напружену ситуацію", - сказав Курц про семиденний рівень захворюваності в Австрії, який становить близько 235 нових інфекцій на 100 000 жителів за тиждень.