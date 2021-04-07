Австрия готовится к открытию общественной жизни в мае

Австрия готовится вновь открыть многие сферы общественной жизни в мае после ослабления коронавирусных ограничений.

Об этом заявил канцлер Себастьян Курц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Мы рассматриваем скоординированный на региональном уровне подход как образец успеха", - сказал канцлер на встрече с представителями федерального правительства, провинций и муниципалитетов.

Он сказал, что культурный сектор, гастрономия, туризм и спорт должны выиграть от долгожданного открытия.

Курц, который недавно критиковал распространение вакцин в ЕС, в настоящее время удовлетворен ходом кампании вакцинации в Австрии.

Из 5 миллионов граждан, имеющих право на вакцину и желающих ее получить, каждый четвертый был иммунизирован. В мае начнется вакцинация людей в возрасте от 50 лет.

В то же время карантин в трех восточных федеральных землях - Вене, Бургенланде и Нижней Австрии – был продлен на одну неделю до 18 апреля из-за большого количества пациентов в отделениях интенсивной терапии.

"Мы переживаем ожидаемую и напряженную ситуацию", - сказал Курц о семидневном уровне заболеваемости в Австрии, который составляет около 235 новых инфекций на 100 000 жителей за неделю.