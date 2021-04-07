На кордоні з Україною завернули автобус з Молдови через пасажира з позитивним тестом

На кордоні з Україною прикордонники завернули рейсовий автобус з Молдови після того, як в одного з пасажирів виявився позитивний результат тесту на коронавірус.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це 7 квітня повідомила прикордонна поліція Молдови.

Випадок стався 6 квітня на КПП "Крива". Автобус з 21 пасажиром мав прямувати транзитом через Україну до Польщі.

40-річний мешканець Кишинева був переконаний, що здоровий, тому вирушив у подорож, не чекаючи результату тесту. Проте вже неподалік від кордону з Україною йому прийшло повідомлення про те, що тест - позитивний.

До прибуття служби 112 чоловіка ізолювали від решти пасажирів. Згодом медики, які обстежили його, дійшли висновку, що він хворіє безсимптомно.

Молдовські прикордонники вирішили не пропускати на виїзд увесь автобус. Пасажирам та водієві доведеться провести на карантині 14 днів.

Зазначається, що схожий випадок був і минулого тижня.