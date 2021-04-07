На границе с Украиной завернули автобус из Молдовы из-за пассажира с позитивным тестом

На границе с Украиной пограничники завернули рейсовый автобус из Молдовы после того, как у одного из пассажиров оказался положительный результат теста на коронавирус.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом 7 апреля сообщила пограничная полиция Молдовы.

Случай произошел 6 апреля на КПП "Кривая". Автобус с 21 пассажиром должен был следовать транзитом через Украину в Польшу.

40-летний житель Кишинева был убежден, что здоров, поэтому отправился в путешествие, не дожидаясь результата теста. Однако уже недалеко от границы с Украиной ему пришло сообщение о том, что тест - положительный.

До прибытия службы 112 мужчину изолировали от остальных пассажиров. Впоследствии медики, обследовавшие его, пришли к выводу, что он болеет бессимптомно.

Молдавские пограничники решили не пропускать на выезд весь автобус. Пассажирам и водителю придется провести на карантине 14 дней.

Отмечается, что похожий случай был и на прошлой неделе.