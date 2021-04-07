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Бавария приобретет 2,5 млн доз "Спутника V" в случае утверждения вакцины в ЕС

Среда, 7 апреля 2021, 15:27

Бавария закупит 2,5 миллиона доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V", если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

По словам Зедера, в среду Бавария подпишет предварительный контракт с компанией из Иллертиссена на закупку российской вакцины.

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"Если "Спутник" будет одобрен в Европе, тогда свободная земля Бавария получит дополнительные дозы вакцины через эту компанию, я думаю, это будут 2,5 миллиона доз вакцины, в июле, чтобы увеличить дополнительные возможности вакцинации в Баварии", - сказал Зедер в Мюнхене.

Российская вакцина еще не получила одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам. Если такое разрешение будет предоставлено, завод в Иллертиссен будет производить вакцину от имени разработчиков "Спутник".

Напомним, канцлер Австрии Курц заявил, что не будет ждать одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) для покупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Только две страны ЕС, Венгрия и Словакия, пока заказали российскую вакцину.

В то же время, Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал российскую вакцину "Спутник V", закупленную предыдущим составом правительства и пришел к выводу, что она не идентична той, что получила положительные выводы в публикации авторитетного журнала The Lancet.

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