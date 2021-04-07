Катастрофа МАУ: Україні не відомі імена іранських посадовців, яким висунули звинувачення

Україні не відомо жодного конкретного імені з десяти іранських посадовців, яким в Ірані нібито висунули звинувачення у зв'язку зі збиттям літака МАУ.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це сказав заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна-24".

"На превеликий жаль, з цих десяти осіб, яким начебто пред'явлено обвинувачення, українська сторона не знає жодного конкретного імені. Іранська сторона до цього часу не передала нам жодних деталей, відповідно, ми не можемо знати, чи це саме ті особи, які дійсно причетні до цієї катастрофи, чи ні", - зазначив Євген Єнін.

"Ми вже неодноразово чуємо певні інформаційні зливи в мас-медіа Ірану, які згодом не підтверджуються. Ми неодноразово закликали іранську сторону до більшої прозорості як у напрямку технічного розслідування, так і у напрямку кримінально-правового переслідування осіб, причетних до збиття українського літака", - додав він.

Нагадаємо, 6 квітня військовий прокурор Тегерану оголосив про висунення звинувачень 10 посадовцям, причетним до збиття літака МАУ в січні 2020 року. Жодного імені він не назвав.

Близько місяця тому Іран оприлюднив свій фінальний звіт після технічного розслідування загибелі українського літака.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у документі не врахували зауваження та пропозиції української сторони, та назвав його "цинічною спробою приховати справжні причини збиття літака" та виправдати Іран.

Звіт розкритикували також у Канаді, зазначивши, що він не містить надійних фактів та доказів і не намагається дати відповіді на найважливіші питання щодо катастрофи.

МЗС раніше припускав, що Україна звернеться до Суду ООН, якщо переговори з Іраном не будуть успішними.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Через тиждень після катастрофи президент Ірану Хасан Рухані оголосив, що причиною катастрофи стала людська помилка.

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