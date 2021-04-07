Катастрофа МАУ: Украине неизвестны имена иранских чиновников, которым предъявлены обвинения

Украине неизвестно ни одного конкретного имени из десяти иранских чиновников, которым в Иране якобы выдвинули обвинения в связи со сбитием самолета МАУ.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала "Украина-24".

"К большому сожалению, из этих десяти человек, которым якобы предъявлено обвинение, украинская сторона не знает ни одного конкретного имени. Иранская сторона до сих пор не передала нам никаких деталей, соответственно, мы не можем знать, или это именно те лица, которые действительно причастны к этой катастрофе, или нет", - отметил Евгений Енин.

"Мы уже неоднократно слышим определенные информационные сливы в СМИ Ирана, которые впоследствии не подтверждаются. Мы неоднократно призывали иранскую сторону к большей прозрачности как в направлении технического расследования, так и в направлении уголовно-правового преследования лиц, причастных к сбитию украинского самолета", - добавил он.

Напомним, 6 апреля военный прокурор Тегерана объявил о выдвижении обвинений 10 должностным лицам, причастным к сбитию самолета МАУ в январе 2020 года. Ни одного имени он не назвал.

Около месяца назад Иран обнародовал свой финальный отчет после технического расследования гибели украинского самолета.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в документе не учли замечания и предложения украинской стороны, и назвал его "циничной попыткой скрыть истинные причины сбития самолета" и оправдать Иран.

Отчет раскритиковали также в Канаде, отметив, что он не содержит надежных фактов и доказательств и не пытается дать ответы на самые важные вопросы катастрофы.

МИД ранее предполагал, что Украина обратится в Суд ООН, если переговоры с Ираном будут успешными.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Через неделю после катастрофы президент Ирана Хасан Рухани объявил, что причиной катастрофы стала человеческая ошибка.

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