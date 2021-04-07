В Італії ресторатори й продавці вийшли на протести, вимагаючи дозволити їм працювати

В низці міст Італії вже другий день тривають протести рестораторів і дрібних торговців, які вимагають послабити карантинні обмеження і знову дозволити їм працювати з дотриманням усіх санітарних вимог.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ansa.

У центрі Турину підприємці непродуктовими товарами розгорнули банери "Ми всі потрібні", "Ми хочемо працювати". При цьому низка магазинів, яким все ж можна працювати, вивісили на своїх вітринах слогани підтримки.

До них вийшов мер міста та запевнив, що розуміє їхню ситуацію та сам хоче якнайшвидшого повернення до обмежень "помаранчевої зони", але рішення приймають у центрі.

Фото: Ansa

У Пістої, містечку недалеко від Флоренції, торговці виставили на одній з площ свої порожні лавки.

У Неаполі торговці встановили у центрі міста 15 хрестів, що мали символізувати 15 видів бізнесу, що потерпає від обмежень.

Фото: La Repubblica

"Ми не розуміємо відмінність між магазинами, які продають продукти, і які продають щось інше", - пояснив репортерам один з протестувальників.

Фото: Ansa

У Таранто підприємці організували сидячий протест.

Міністр регіональних справ Маріастелла Джельміні зазначила, що послаблень карантину варто чекати у травні, а перші можливі вже з 20 квітня.

Як вже повідомлялося, 6 квітня під час протесту підприємців під парламентом в Римі сталися сутички з поліцією, сімох учасників акції затримали.