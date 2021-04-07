В Италии рестораторы и продавцы вышли на протесты, требуя разрешить им работать

В ряде городов Италии уже второй день продолжаются протесты рестораторов и мелких торговцев, которые требуют ослабить карантин и снова разрешить им работать с соблюдением всех санитарных требований.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ansa.

В центре Турина предприниматели в сфере непродовольственных товаров развернули баннеры "Мы все нужны", "Мы хотим работать". При этом ряд магазинов, которым все же можно работать, вывесили на своих витринах слоганы поддержки.

К ним вышел мэр города и заверил, что понимает их ситуацию и сам хочет скорейшего возвращения к ограничениям "оранжевой зоны", но решение принимают в центре.

Фото: Ansa

В Пистое, городке недалеко от Флоренции, торговцы выставили на одной из площадей свои пустые скамейки.

В Неаполе торговцы установили в центре города 15 крестов, которые должны были символизировать 15 видов бизнеса, страдающего от ограничений.

Фото: La Repubblica

"Мы не понимаем разницу между магазинами, которые продают продукты и которые продают что-то другое", - пояснил репортерам один из протестующих.

Фото: Ansa

В Таранто предприниматели организовали сидячий протест.

Министр региональных дел Мариастелла Джельмини отметила, что послаблений карантина стоит ждать в мае, а первые возможны уже с 20 апреля.

Как уже сообщалось, 6 апреля во время протеста предпринимателей под парламентом в Риме произошли столкновения с полицией, семерых участников акции задержали.