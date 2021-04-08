Только с 60 лет Испания ограничила применение вакцины AstraZeneca

Испания давать вакцину против коронавируса AstraZeneca только людям старше 60 лет после того, как европейские и британские регуляторы обнаружили потенциальный связь между уколом и редкими тромбами в мозге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Стратегия вакцинации меняется, и с завтрашнего дня вакцинированными AstraZeneca будут только люди старше 60 лет", - заявила министр здравоохранения Каролина Дариас.

По ее словам, в четверг будет принято решение о введении второй дозы вакцины людям, которые уже получили первую.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что ему известно о 169 случаев редкого расстройства свертывания крови на 34 миллиона доз. Чаще всего расстройства наблюдались у женщин до 60 лет и в течение двух недель после инъекции.

Мария Хесус Ламас, директор Испанского регуляторного органа, заявила, что это количество было выше, чем ожидалось, хотя и очень небольшой: "Несмотря на редкость этих побочных эффектов, изменение технического руководства является важным", - сказала Ламас.

Решение Испании следует за аналогичным решением Италии, рекомендовала прививки тем, кому за 60, а Великобритания заявила, что люди до 30 лет должны получить альтернативу.