Повноваження мера німецького міста призупинили, бо він вакцинувався поза чергою

Міська рада німецького міста Галле проголосувала за призупинення повноважень мера Бернда Віганда, який вакцинувався від коронавірусу поза чергою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Рішення було прийнято 34 голосами проти 13.

Безпартійний Віганд не був присутній на засіданні.

Разом з 28 іншими місцевими політиками Віганд щепився проти коронавірусу на початку року, хоча ще не настала його черга. Віганд визнав щеплення у лютому. Він обґрунтував це наявністю залишків вакцини, які могли зіпсуватися. Його зателефонували, оскільки він був у списку високопоставлених людей, які в такому випадку могли б отримати "спеціальну вакцинацію".

Причиною тимчасової зупинки його повноважень є передчасна вакцинація Віганда проти коронавірусу і, у зв'язку з цим, порушені відносини довіри, заявила голова міської ради Катя Мюллер. Йдеться головним чином про обставини, що супроводжують ранню вакцинацію. За повідомленням міської ради, Віганд сказав правлінню неправду. Роботодавцем міського голови є міська рада, яка налічує 59 членів.

Тим часом прокуратура Галле проводить розслідування щодо привласнення Вігандом вакцини. Дисциплінарне провадження проти мера триває через вакцинацію в офісі державної адміністрації. Відповідно до земельних пріоритетів, 64-річний Віганд не мав бути щеплений у січні.